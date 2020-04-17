台灣囝仔做錯了什麼，要這樣為難他？

因為在白宮記者會上被川普點名，東方衛視記者張經義說了句「來自台灣」，結果掀起了兩岸網民的爭議。大陸網民說，「為中國人做事請說自己是中國人」，還有人舉報他是「台獨」，台灣網民則有人責怪他，說「不要打著中媒旗幟說自己是台灣人」，張經義說：「我為我的出生地感到驕傲。」

陸委會說張經義錯了 最高可罰50萬

張經義還不夠政治正確嗎？一個台灣囝仔靠自己打拚，擠進了白宮記者會，讓川普點名，說自己來自台灣，川普還回了聲「很好」。這麼讓台灣露臉的事做錯了嗎？陸委會說錯了，因為他是中華民國護照，有台灣戶籍，但在東方衛視擔任北美新聞中心主編，東方衛視是「地方黨務及政務直屬的事業單位」，所以張經義違反了兩岸條例卅三條「不得任職中國黨政軍」的規定，可依法處十萬元以上，五十萬元以下罰鍰。