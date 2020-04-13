新加坡管得那麼嚴 我們想要嗎？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

這幾天疫情中心都只有幾例個案，沒有出現大家擔心的連假群聚效應，好像能夠稍微鬆一口氣。但指揮官陳時中一再提醒，我們沒有大意的空間，還是得小心。專家也再三警告，我們上半場守得很好，但還不能放鬆，是否會有社區感染群聚效應，還得等一周時間才比較明朗。

中央命管制 地方苦不堪言

正如台北市副市長黃珊珊說的，說到底就是社會距離的問題。當指揮中心對人流管制頻下指令，究其實，也就是要大家能夠保持社會距離。然而，中央命令一道一道下，地方執行卻是苦不堪言，管制容易講，但真要做到管制，怎麼做都會有漏洞，要罰要封，都得靠中央下決心支持相挺，否則地方也實在難以執行。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

新加坡 疫情 義大利 新冠肺炎

相關新聞

新加坡管得那麼嚴 我們想要嗎？

這幾天疫情中心都只有幾例個案，沒有出現大家擔心的連假群聚效應，好像能夠稍微鬆一口氣。但指揮官陳時中一再提醒，我們沒有大意的空間，還是得小心。專家也再三警告，我們上半場守得很好，但還不能放鬆，是否會有社區感染群聚效應，還得等一周時間才比較明朗...

五一連假管制鬆不鬆綁？ 要命與要錢的兩難

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，我們算是度過了清明連假景區人潮暴增的第一段考驗 。同時間，從海外回國的確診人數也連日保持低水位，雖然還沒出現零確診，但多日都是個位數新增，今天多家日報以及聯合晚報重點做的新聞是疫情真的緩和了嗎？五一連假的管制措施要不要鬆綁呢？

791幸運碼，379開槓難隱

791，不是無限暢飲或吃到飽的價格，而是四月六日至四月十日間8000多例新冠疑徵通報者中，有791名自述在清明連假時曾遊人潮熱點者，經採檢全數陰性。這是個好消息，當第三階段抗疫之始，791採陰讓我們稍微放心，在月底前如無太多新增本土案例，則台灣的疫情在可控範圍內。

「老大哥」正看著你？當防疫與隱私沒了界線…

防疫和隱私，孰輕？孰重？這次新冠肺炎退燒後，恐怕得要重檢視。 過去，為了民主自由，大家都避免走向歐威爾筆下「老大哥」的社會；不過，受到這次疫情衝擊，這條界線似乎已經開始模糊。

時間差和難言之隱...還要一直順時中嗎？

昨天的編前會有兩則新聞引起編輯台的注意，一是酒店公關染疫的「難言之隱」，一是台師大確診案例的後續處置；這兩則新聞，都反映了我國疫情應變的不足之處，值得探討，因此請記者深入追蹤這兩個事件。 酒店公關的確診記者會是在四月八日，當天指揮中心說她「平日多在家中，並未上班」，各界都以為她是家庭主婦；四月九日才逆轉，變成酒店公關，且接觸者眾，匡列的七十一人，目前僅採檢五人，這則新聞凸顯了疫調失真的問題。

官員否認紓困太慢 問問中小企業心聲吧

2月底同事赴美國出差，那時亞洲新冠肺炎疫情已非常嚴重，好奇詢問同事進入美國時，美國邊境有無認真調查來自亞洲旅客的健康狀況，同事回答「長驅直入，毫無阻攔」。當時跟新聞部同事討論此事時，我們就預測美國的疫情不樂觀。之後不幸成真。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。