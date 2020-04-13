新加坡管得那麼嚴 我們想要嗎？

這幾天疫情中心都只有幾例個案，沒有出現大家擔心的連假群聚效應，好像能夠稍微鬆一口氣。但指揮官陳時中一再提醒，我們沒有大意的空間，還是得小心。專家也再三警告，我們上半場守得很好，但還不能放鬆，是否會有社區感染群聚效應，還得等一周時間才比較明朗。

中央命管制 地方苦不堪言

正如台北市副市長黃珊珊說的，說到底就是社會距離的問題。當指揮中心對人流管制頻下指令，究其實，也就是要大家能夠保持社會距離。然而，中央命令一道一道下，地方執行卻是苦不堪言，管制容易講，但真要做到管制，怎麼做都會有漏洞，要罰要封，都得靠中央下決心支持相挺，否則地方也實在難以執行。