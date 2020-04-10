官員否認紓困太慢 問問中小企業心聲吧

聯合報 / 總編輯王茂臻

2月底同事赴美國出差，那時亞洲新冠肺炎疫情已非常嚴重，好奇詢問同事進入美國時，美國邊境有無認真調查來自亞洲旅客的健康狀況，同事回答「長驅直入，毫無阻攔」。當時跟新聞部同事討論此事時，我們就預測美國的疫情不樂觀。之後不幸成真。

無薪假新高、紓困核貸額低 令人擔憂 

記者撰寫新聞除了依靠線民，許多時候也是自身的實際體驗。最近不少同事、朋友反映身邊認識的中小企業面臨經營困境，我請同事除了緊追疫情新聞，也要留意經濟上的災情，從前一陣子無薪假人數創8年新高，已可看到中期趨勢不大妙，今天立委提出的數據顯示紓困核貸比率與金額偏低，更加深了我們的擔憂。

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疫情 新冠肺炎 疫情紓困

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