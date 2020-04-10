酒店群聚傳播嚴重，還是大學群聚感染嚇人？

聯合報 / 副總編輯謝邦振執筆

連續2天居家演練遠距上班，不同於在辦公室的自在，盯著電腦深怕它會搞怪凸槌，結果情況正常，開完視訊會議天也暗了，可有1個多鐘頭吃飯休息空檔，從8樓走下逛逢甲夜市去，居然空空蕩蕩，空氣也新鮮多了。

以往回到老家直接進大院上樓，不清楚此一有名夜市的樣貌，只是午夜就寢前打開窗戶鳥瞰，總是燈火通明，燒烤煙燻，人聲鼎沸；而這（8日）夜看不到幾個人影，地瓜球收攤，大腸包小腸也無人龍，更不見烤乳豬。心想，真好，拜疫情之賜，今後幾個月不必再忍受夜市的嘈雜與空汙。夜市，一時期內在民眾防疫警覺下，不會太過群聚了。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

疫情 夜市 社交距離

相關新聞

酒店群聚傳播嚴重，還是大學群聚感染嚇人？

連續2天居家演練遠距上班，不同於在辦公室的自在，盯著電腦深怕它會搞怪凸槌，結果情況正常，開完視訊會議天也暗了，可有1個多...

譚德塞抹黑台灣孰不可忍 我們用防疫貢獻回敬

孰可忍，孰不可忍，對於世界衛生組織總幹事譚德塞公開指責台灣，當然要強烈表達台灣的立場。 在日內瓦總部舉行的新冠肺炎疫情例行記者會上，媒體詢問，像世界領袖如美國總統川普，批評世衛組織「以中國大陸為中心」時，譚德塞除了回批美國不要犯政治化，希望各國將焦點放在救人外，反而進一步直接點名台灣。

墾丁萬人潮引來國家警報 但遲到總比沒到好

清明防疫工作，我們從放假前開始大聲疾呼，如今，樂見政府正視這項問題，終於發出「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」的警示訊息。

川普抗疫荒腔走板還賺支持率 編輯台看傻

疫情延燒了兩個多月，紓困政策也連做了數天，昨天新聞中，最吸引編輯台注意的，反而是美國總統川普的言論。

徐國勇該問問唐鳳 視訊國家隊在何方？

今天有兩則離奇的新聞，一是立委葉毓蘭用氣炸鍋炸口罩差點引發火警，另一是內政部長徐國勇坦承，日前內政部想要演練視訊會議時，卻發現內政部用的軟體是行政院昨天下令禁用的ZOOM。

禁用ZOOM 教育部是豬隊友？還是政治正確？

新冠肺炎肆虐，疫情新聞占據了大量媒體版面，多數部會受到冷落，老百姓也不太知道這些機關最近在忙些什麼。這些部會做的好事、壞事、妙事、蠢事，全部隱身幕後，要不是自己跳出來，大家可能都忘了他們的風采...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。