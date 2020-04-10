酒店群聚傳播嚴重，還是大學群聚感染嚇人？
連續2天居家演練遠距上班，不同於在辦公室的自在，盯著電腦深怕它會搞怪凸槌，結果情況正常，開完視訊會議天也暗了，可有1個多鐘頭吃飯休息空檔，從8樓走下逛逢甲夜市去，居然空空蕩蕩，空氣也新鮮多了。
以往回到老家直接進大院上樓，不清楚此一有名夜市的樣貌，只是午夜就寢前打開窗戶鳥瞰，總是燈火通明，燒烤煙燻，人聲鼎沸；而這（8日）夜看不到幾個人影，地瓜球收攤，大腸包小腸也無人龍，更不見烤乳豬。心想，真好，拜疫情之賜，今後幾個月不必再忍受夜市的嘈雜與空汙。夜市，一時期內在民眾防疫警覺下，不會太過群聚了。
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