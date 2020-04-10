酒店群聚傳播嚴重，還是大學群聚感染嚇人？

今天有兩則離奇的新聞，一是立委葉毓蘭用氣炸鍋炸口罩差點引發火警，另一是內政部長徐國勇坦承，日前內政部想要演練視訊會議時，卻發現內政部用的軟體是行政院昨天下令禁用的ZOOM。

2020-04-08 15:21