陳時中打臉潘孟安 但打得很有技巧

清明連假全國矚目的焦點在屏東墾丁，許久不見的墾丁大街人潮驚動了中央疫情指揮中心，終於在連假開始第三天發國家警訊，提醒國人在墾丁等11個觀光景點要注意防疫。此事中最尷尬的當屬屏東縣長潘孟安，因為潘縣長在連假前拍影片希望國人赴屏東觀光，沒想到大批國人響應，現在卻加重了防疫難度。

聯合晚報今天的頭版新聞做連假觀光潮加重了防疫壓力。在連假開始前後，我們派駐在各縣市的記者就已回報訂房狀況非常踴躍。我本來也想利用連假赴台東成功海邊露營，但從營主口中知道營區接近滿帳，就決定暫緩前往，因為有這麼多的露營者，很難達到中央疫情指揮中心建議的「社交距離」。