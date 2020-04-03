誰是陳時中「保持距離」的非特定人士？

從當記者到當上總編輯，自己寫的或經手的頭版新聞超過千篇，我很少在出報後才懊悔沒做什麼新聞。但今天我懊悔了。聯合晚報頭版今天放了行政院前院長郝柏村過世的圖文，在郝柏村照片的旁邊剛好是晚報的報頭，上面寫著「中華民國109年3月31日」。在這個位置為一輩子捍衛中華民國的郝柏村送行，再適合不過。

2020-03-31 16:49