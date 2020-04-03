誰是陳時中「保持距離」的非特定人士？

聯合報 / 聯合報／副總編輯游其昌執筆

蔡英文 終於在公開場合戴口罩

昨天有幾個場景很有趣。

蔡英文總統昨天上午巡視中央流行疫情指揮中心，因為室內無法保持一點五公尺的距離，蔡總統相當「順時中」，首次在公開場合戴上了口罩。隨行官員和衛福部長陳時中都戴上了口罩。

行政院長蘇貞昌昨天在行政院院會後，率各部會首長舉行記者會。部會首長人太多，記者會上一個挨著一個坐，連半公尺的距離都沒有，除了交通部長林佳龍外，沒有一位首長戴口罩。林佳龍是因為觀光局主祕曾經和他開過會，雖然沒有直接接觸，但他基於自我健康管理高標準，「嚴以律己」戴上口罩，成為記者會上唯一符合衛福部社交距離規範的首長。

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陳時中 口罩 行政院

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