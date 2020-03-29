紐約可直飛但武漢不行 政府遇對岸就看風向檢討
今天聯合晚報頭版原本要做美國總統川普打算隔離紐約、紐澤西與康乃狄克三個州，如果成真，代表美國也跟進了中國大陸、義大利等國的封城抗疫道路，但川普很快就發現他沒有這樣的權限，上午推文改稱現在沒必要隔離。
類包機今返台 湖北台人要奔波千里
川普急轉彎，晚報沒辦法把這條新聞當頭條，但我們還是做在頭版下方，因為美國的疫情仍很嚴峻，是目前已開發國家中疫情最嚴重的一國，值得關注。另一方面，今天兩岸的「類包機」要從上海起飛回台，這班飛機上的主要乘客是滯留湖北的台灣人，這幾天他們要先搭車逾一千公里，才能搭上「類包機」返台。
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