紐約可直飛但武漢不行 政府遇對岸就看風向檢討

聯合晚報是台灣少數極重視國際新聞的媒體，歷年來國內多個單位做的讀者調查總顯示，閱聽大眾認為台灣電視與報刊雜誌的國際新聞太少。實際上，不論從報刊雜誌的銷售與電視台的收視率，國際新聞在台灣的賣相其實很差，但我們做新聞不能全部從市場導向出發，這也是這麼多年來聯合報系的國際新聞占比一直很高的原因。

2020-03-27 15:28