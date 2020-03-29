紐約可直飛但武漢不行 政府遇對岸就看風向檢討

聯合晚報 / 總編輯王茂臻

今天聯合晚報頭版原本要做美國總統川普打算隔離紐約、紐澤西與康乃狄克三個州，如果成真，代表美國也跟進了中國大陸、義大利等國的封城抗疫道路，但川普很快就發現他沒有這樣的權限，上午推文改稱現在沒必要隔離。

類包機今返台 湖北台人要奔波千里

川普急轉彎，晚報沒辦法把這條新聞當頭條，但我們還是做在頭版下方，因為美國的疫情仍很嚴峻，是目前已開發國家中疫情最嚴重的一國，值得關注。另一方面，今天兩岸的「類包機」要從上海起飛回台，這班飛機上的主要乘客是滯留湖北的台灣人，這幾天他們要先搭車逾一千公里，才能搭上「類包機」返台。

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疫情 紐約 台灣人

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今天聯合晚報頭版原本要做美國總統川普打算隔離紐約、紐澤西與康乃狄克三個州，如果成真，代表美國也跟進了中國大陸、義大利等國的封城抗疫道路，但川普很快就發現他沒有這樣的權限，上午推文改稱現在沒必要隔離。

大敵當前還亂 蔡總統該話事了！

內政部長徐國勇函辦警政署長陳家欽遭北檢退件，爆出民進黨內鬥的內幕。徐國勇雖先下手，但不敵行政院長蘇貞昌的老辣，蘇後發制人質疑徐國勇，疫情當頭辦陳家欽「為什麼要這樣亂」？ 蘇貞昌批徐 還給陳家欽添

徐國勇的現世報 來得又急又快

從人的角度來說，行政院長蘇貞昌從來不讓人失望；從新聞的角度來看，內政部長徐國勇的現世報來得又急又快。但這則報導還沒有結束，恐怕有案外案。徐國勇法辦警政署長陳家欽的新聞，昨天炸開後，成為今天日報的焦點，但各報在處理細節部分，仍有一些小落差。

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