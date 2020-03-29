大敵當前還亂 蔡總統該話事了！
內政部長徐國勇函辦警政署長陳家欽遭北檢退件，爆出民進黨內鬥的內幕。徐國勇雖先下手，但不敵行政院長蘇貞昌的老辣，蘇後發制人質疑徐國勇，疫情當頭辦陳家欽「為什麼要這樣亂」？
蘇貞昌批徐 還給陳家欽添暖
蘇貞昌得理不饒人，公開指責徐國勇先斬後奏的理由「三次改口」；蘇還在事發後召來陳家欽對他說，長官辦你，你就坦然面對，司法還你清白，更勉勵陳「堅守崗位，帶著員警做好防疫和治安」。蘇貞昌既做惡人批徐，又做好人給陳家欽添暖，難怪陳家欽敢於受命深夜到台北中山分局慰勤，給基層打氣，對媒體說，全國警察投入防疫，「我必須馬上穩定軍心」！
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言