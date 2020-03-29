大敵當前還亂 蔡總統該話事了！

內政部長徐國勇函辦警政署長陳家欽遭北檢退件，爆出民進黨內鬥的內幕。徐國勇雖先下手，但不敵行政院長蘇貞昌的老辣，蘇後發制人質疑徐國勇，疫情當頭辦陳家欽「為什麼要這樣亂」？

蘇貞昌批徐 還給陳家欽添暖

蘇貞昌得理不饒人，公開指責徐國勇先斬後奏的理由「三次改口」；蘇還在事發後召來陳家欽對他說，長官辦你，你就坦然面對，司法還你清白，更勉勵陳「堅守崗位，帶著員警做好防疫和治安」。蘇貞昌既做惡人批徐，又做好人給陳家欽添暖，難怪陳家欽敢於受命深夜到台北中山分局慰勤，給基層打氣，對媒體說，全國警察投入防疫，「我必須馬上穩定軍心」！