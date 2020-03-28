陳家欽風暴 記者早就嗅到內幕的味道…

聯合報 / 副總編輯謝邦振執筆

昨天下午疫情指揮中心指揮官陳時中忙著開記者會，報告新冠肺炎新確例，還花很長時間勸居家檢疫或隔離者，要忍一忍配合規定自我約束，好度過這場疫災。但同時媒體也忙著查證內政部以涉嫌偽造文書為愛將陞職，將警政署長陳家欽函送台北地檢署。

強調非內鬥…此地無銀三百兩？

內政部要法辦所屬警政署長，這太離奇了。到了晚上，經過證實，內政部長徐國勇的確要法辦陳家欽，但北檢卻以程序不完備，退還內政部函文。內政部還趕緊發了一個七點聲明，最匪夷所思的，聲明中特別澄清，函送署長絕非內鬥，而是經過政風處調查且有多人檢舉。 

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內政部 徐國勇 陳家欽 新冠肺炎

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見縫就要插針，這不代表有惡意，而是保持在雞蛋裡面挑骨頭一樣的態度，才能放大檢視各項政策，讓政府的思慮更周延。 今天是第二批武漢專機人士解除隔離的日子，外界關注迄今仍滯留武漢的台胞，何時才能返台，又要以什麼形式回家。

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