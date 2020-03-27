「美國爸爸」放頭版 不怕賣不好、就怕你不看

聯合晚報是台灣少數極重視國際新聞的媒體，歷年來國內多個單位做的讀者調查總顯示，閱聽大眾認為台灣電視與報刊雜誌的國際新聞太少。實際上，不論從報刊雜誌的銷售與電視台的收視率，國際新聞在台灣的賣相其實很差，但我們做新聞不能全部從市場導向出發，這也是這麼多年來聯合報系的國際新聞占比一直很高的原因。

國內新聞 銷量還是比較好

今天晚報頭版新聞做美國的新冠肺炎確診人數位居全球第一，在選這個新聞做頭條之前，我們其實也有考慮到銷報的問題，因為頭版做國內新聞，通常銷售量會比放國際新聞更好一些，這是因為國內新聞與國內讀者的距離更近一些。