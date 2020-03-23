抗疫之餘 誰看見偏鄉白牌車的無奈

歐洲疫情愈來愈恐怖，美國也開始擋不住。亞洲各國最近最恐懼的名詞，就叫做「境外移入」，好不容易堵住了來自中國大陸的威脅，如此又要抗拒第二波來自西方的疫情，連新加坡都禁止轉機了，我們也必須跟進，在未來關鍵的兩周裡，一定得把病毒阻絕於境外，誰也不想成為第二個義大利。

居家檢疫破3萬 還有人白目

新冠病毒對老人家和醫療體系的威脅最大，義大利死亡率這麼高，基本上就是醫療體系垮了，這個老人社會承受不起。我們也發生了首例養護機構護理師確診，當然讓人擔心。為了減災，各地方政府都下了護理之家訪客探視的禁令，不能讓長照機構成為醫療系統崩潰的破口，不能再增加醫療體系的負擔。