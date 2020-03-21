相同標準監督兩岸防疫 兩面不討好但我們堅持

這幾年台灣的新聞市場變得極端化，媒體搶占某一族群的光譜成為常態，這在市場競爭上無可厚非，因為每一家媒體都要緊抓自己的目標客戶，但照顧目標客戶不代表媒體要迎合客戶而讓自己陷入雙重標準。

支持海外國人返家 不會因網攻而變

以聯合晚報為例，這幾個月以來我們始終支持要讓滯留在海外的國人返家，在武漢包機陷入瓶頸時，我們多次發動同事處理新聞，希望讓國人早日返台，這些新聞讓我們在網路上受到不少網軍攻擊，但我們不會因為這樣改變立場。到最近更多海外國人返台，我們依然支持，並對網路上的酸民反對國人回台，不以為然。