一張必讀疫情表 讓我們夜夜心驚膽跳

美國發布涵蓋全球旅遊禁令（do not travel），台灣則啟動全球紅色警告，這就意謂全球都是疫區，連非洲都有三十五國淪陷了，而歐洲與美國是此刻的重災區，尤其義大利，短短幾天內感染新冠肺炎死亡竟高達三千四百零五人，超越新肺發源地中國大陸，成為世界第一。

國際疫情爆發 我超前部署

世界疫情真是嚴重了，聯合報每天都要刊載全球各國確例與死亡數表格，這個表格讀者關心必讀，而隨著疫情變化每日更新，表格愈做愈大，如果全部刊載，恐怕一個版都不夠用，於是我們採取變通方法，十四日起只登二十以上確例國家，但前天起歐美疫情大爆發，很多國家確例激增，所以我們把入表門檻提高為五十一例以上。