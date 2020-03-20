疫情之下綠營派系競爭 教我如何不想見縫插針

聯合晚報 / 總編輯王茂臻

新冠肺炎疫情的新聞已燒了快三個月，這三個多月來，聯合晚報只有兩天頭版的頭條新聞不是做肺炎新聞，可見疫情新聞之熱。最近另有一事漸漸熱了起來，悶燒熱度驚人，讓人不得不注意，就是民進黨內的人事競爭。距離520剩兩個月，未來兩個月，晚報一定會有很多頭版新聞是做蔡政府第二任的人事布局。

蘇院長和林部長的微妙關係

今天晚報頭版做交通部打算直接向觀光業者與員工發錢，希望觀光業能撐過SARS疫情以來最冷的景氣寒冬。撒錢不是什麼大新聞，我們關注這條新聞的另一個原因，是行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍兩人的微妙關係。

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疫情 民進黨 蘇貞昌 新冠肺炎

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