疫情之下綠營派系競爭 教我如何不想見縫插針

新冠肺炎疫情的新聞已燒了快三個月，這三個多月來，聯合晚報只有兩天頭版的頭條新聞不是做肺炎新聞，可見疫情新聞之熱。最近另有一事漸漸熱了起來，悶燒熱度驚人，讓人不得不注意，就是民進黨內的人事競爭。距離520剩兩個月，未來兩個月，晚報一定會有很多頭版新聞是做蔡政府第二任的人事布局。

2020-03-20 16:15