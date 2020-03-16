楊金龍若遇Fed主席 應會想大喊「我OK，你歐印」

聯合晚報 / 總編輯王茂臻

聯合報會員專區的讀者比紙本讀者年輕，總編輯開箱新聞，偶爾也得用年輕一點的用語才行。最近網路上流行的「金句」是把買口罩的「我OK，你先領」口號拿來改編搭時事，遇到近期國際股市大跌，讀者關注是不是可以危機入市，網路的討論分為兩派，一派認為「別人恐懼我貪婪」，另一派則認為「掉下來的刀子別接」，因此有了「我OK，你歐印（All in）」用語，指股票你先買，我還怕怕要再看一陣。

聯合晚報今天的頭版新聞是美國聯準會（Fed）宣布調降利率4碼（1個百分點），這是一個極大的降幅，調降後美國的利率已逼近零。前一天還威脅要把Fed主席開除的美國總統川普，在聯準會宣布降息4碼後龍心大悅。

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