陳時中再神 也擋不住那些不負責任的人

防疫指揮官陳時中昨天有些感慨地說，如果不是歐洲淪陷，我國幾乎可以鬆口氣，但現在是「一波一波來，一波一波守」。專家還提醒，第一波守大陸，第二波守歐洲，第三波可能換美洲。我國人也會一波波由國外返國，一而再地挑戰台灣的公衛防線。

歐洲失守 聖戰士都繞路

歐洲真的是嚴重失守了，馬德里街上空無一人的新聞照令人心驚，打開外電，各國都在封國。西班牙、奧地利，法國、比利時，接下來應該是德國、捷克，中亞也好幾國都宣布進入緊急狀態，一不留神，回過頭來看，馬來西亞、泰國也開始發燒，菲律賓執行馬尼拉封城命令，到處都是空城，軍人封路查照的相片，聖戰士碰到病毒都要轉彎遠離歐洲，這波新世紀的瘟疫既凶且猛，連川普都要乖乖檢測，再也沒人敢鐵齒忽視。