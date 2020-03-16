陳時中再神 也擋不住那些不負責任的人

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

防疫指揮官陳時中昨天有些感慨地說，如果不是歐洲淪陷，我國幾乎可以鬆口氣，但現在是「一波一波來，一波一波守」。專家還提醒，第一波守大陸，第二波守歐洲，第三波可能換美洲。我國人也會一波波由國外返國，一而再地挑戰台灣的公衛防線。

歐洲失守 聖戰士都繞路

歐洲真的是嚴重失守了，馬德里街上空無一人的新聞照令人心驚，打開外電，各國都在封國。西班牙、奧地利，法國、比利時，接下來應該是德國、捷克，中亞也好幾國都宣布進入緊急狀態，一不留神，回過頭來看，馬來西亞、泰國也開始發燒，菲律賓執行馬尼拉封城命令，到處都是空城，軍人封路查照的相片，聖戰士碰到病毒都要轉彎遠離歐洲，這波新世紀的瘟疫既凶且猛，連川普都要乖乖檢測，再也沒人敢鐵齒忽視。

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疫情 新冠肺炎 陳時中

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記者槓上總統… 鐵齒川普不得不「認」的一刻

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新聞之神我錯了！ 驚濤駭浪的一夜

前天半夜，外電報導巴西總統發言人沃恩加登確診新冠肺炎，接觸過他的川普還老神在在；白宮發言人葛瑞珊說川普跟潘斯當晚「幾乎沒有」跟沃恩加登接觸，因此「無須受檢」，川普也不需隔離…

520周年前不怕萬一 只怕股市沒一萬

聯合晚報是一個特殊的產品，在現在訊息變化快速的時代，常常晚報中午截稿，下午讀者拿到晚報時，新聞又有新的進度。舉例來說，晚報今天頭版做台股開盤跌破萬點，但截稿後台股回升到萬點之上，編輯主任問我要不要改題，我說不必，因為未來幾天台股會在萬點上上下下，我關注政府在什麼時候出手護盤，而不是大盤指數的一時變化。

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