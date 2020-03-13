520周年前不怕萬一 只怕股市沒一萬

聯合晚報 / 總編輯王茂臻

不怕萬一，只怕一萬。

聯合晚報是一個特殊的產品，在現在訊息變化快速的時代，常常晚報中午截稿，下午讀者拿到晚報時，新聞又有新的進度。舉例來說，晚報今天頭版做台股開盤跌破萬點，但截稿後台股回升到萬點之上，編輯主任問我要不要改題，我說不必，因為未來幾天台股會在萬點上上下下，我關注政府在什麼時候出手護盤，而不是大盤指數的一時變化。

國安基金進場 牽涉政治問題

國安基金進場護盤從來都不是單純的經濟問題，而是政治問題。一周內美股兩度大跌觸發熔斷機制，但今天財政部官員在台股開盤前還是只有口水護盤，不肯對國安基金進場鬆口，財政部可能的考量點有二：其一是若在萬點之上就宣布啟動國安基金，將創下國安基金啟動時台股大盤指數最高紀錄。其二是央行下周要開理監事會，目前看來降息的機會很高，若降息後台股止跌回升，國安基金現在也就沒有進場的必要。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

台股 國安

相關新聞

520周年前不怕萬一 只怕股市沒一萬

不怕萬一，只怕一萬。 聯合晚報是一個特殊的產品，在現在訊息變化快速的時代，常常晚報中午截稿，下午讀者拿到晚報時，新聞又有新的進度。舉例來說，晚報今天頭版做台股開盤跌破萬點，但截稿後台股回升到萬點之上，編輯主任問我要不要改題，我說不必，因為未來幾天台股會在萬點上上下下，我關注政府在什麼時候出手護盤，而不是大盤指數的一時變化。

與確診者並肩共餐 川普又害我們換版

今晚的中央台很刺激。

NBA停賽、湯姆漢克斯中鏢 誰偷吃鳳梨觸怒新聞之神

今天的新聞大爆發，連頭版都出現選擇障礙。

「十八人未檢疫， 為什麼？」 編輯台上的福爾摩斯推理

隨著華航與東航載運三六一名台胞的專機降落，許多熬夜看直播的民眾終於放下了心。這批同胞在挺過新冠肺炎大流行、熬過兩岸溝通不順利，終於否極泰來，回到故鄉，接下來他們將被送往三間檢疫所，隔離十四天，應該可以

看級數還看燈號？ 旅遊警示讓人霧煞煞

今天有兩則新聞要和大家分享，一則以喜，一則以憂。

兩岸包機角力 看盡「政治」高於「人道」

乘載著一百六十九名同胞、四名醫師、九名護理師，以及兩千三百萬人民關心的第二架武漢台胞專機，經歷了政治角力與檢疫波折，昨晚終於返抵國門。在「確認弱勢」、「檢疫確實」的原則下，我方提出的優先名單，只要檢測

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。