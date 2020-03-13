520周年前不怕萬一 只怕股市沒一萬
不怕萬一，只怕一萬。
聯合晚報是一個特殊的產品，在現在訊息變化快速的時代，常常晚報中午截稿，下午讀者拿到晚報時，新聞又有新的進度。舉例來說，晚報今天頭版做台股開盤跌破萬點，但截稿後台股回升到萬點之上，編輯主任問我要不要改題，我說不必，因為未來幾天台股會在萬點上上下下，我關注政府在什麼時候出手護盤，而不是大盤指數的一時變化。
國安基金進場 牽涉政治問題
國安基金進場護盤從來都不是單純的經濟問題，而是政治問題。一周內美股兩度大跌觸發熔斷機制，但今天財政部官員在台股開盤前還是只有口水護盤，不肯對國安基金進場鬆口，財政部可能的考量點有二：其一是若在萬點之上就宣布啟動國安基金，將創下國安基金啟動時台股大盤指數最高紀錄。其二是央行下周要開理監事會，目前看來降息的機會很高，若降息後台股止跌回升，國安基金現在也就沒有進場的必要。
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