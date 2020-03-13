與確診者並肩共餐 川普又害我們換版

聯合報 / 總編輯范凌嘉

昨晚的中央台很刺激。

原本選了一個中規中矩的頭版頭：「WHO宣布全球大流行」，併台灣新增第四十九例境外移入的最新進度。晚間美股開盤，道瓊工業指數早盤重挫兩千點，標普五百指數跌幅超過百分之七，頭版頭立刻更新進度，並修改副題為「美股再崩觸發熔斷」。

副總統也在場 完全沒風險分散

十一點準時交版之後，忽然看到華盛頓郵報，上周六與川普會面的巴西官員「確診新冠肺炎」，瞬間有電流通過全身的感覺。這顯然是個重大新聞，趕緊請國際組副主任先綜整外電、發即時新聞，但報紙已經開始印了，要不要換版呢？不但電流通過，還天人交戰。

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