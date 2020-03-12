「十八人未檢疫， 為什麼？」 編輯台上的福爾摩斯推理
隨著華航與東航載運三六一名台胞的專機降落，許多熬夜看直播的民眾終於放下了心。這批同胞在挺過新冠肺炎大流行、熬過兩岸溝通不順利，終於否極泰來，回到故鄉，接下來他們將被送往三間檢疫所，隔離十四天，應該可以得到很好的照護。
對新聞工作者而言，處理新聞最重要的是「事實」，但前天晚上華航專機降落前，記者回報的乘客數字卻兜不攏。編輯台與採訪中心、大陸中心與影像中心的主管不斷交叉比對，終於在十一點交版前確認了華航專機的數字：十一人未報到、十八人未檢疫、一人登機前發燒、一人登機後發燒與家屬二人下機，共一六九人成行。
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