川蔡護盤為何兩樣情 百萬股民Think about that！

蔡政府做了川普想做卻做不到的事情。

身為記者，怎麼可以不愛美國總統川普呢？周一美股經歷史上最慘烈的黑色星期一，道瓊大跌2013點，創史上最大跌點，川普在公開場合沒講太多話，但他的Twitter精彩萬分，他說美國去年有3.7萬人死於流感，但生活沒有因此停頓，而目前美國僅22人因新冠肺炎病逝，他對美股因此大跌感到萬分不解，大喊「Think about that！」

美股大跌確實不是新冠肺炎單一因素，近因包括沙烏地阿拉伯與俄羅斯的石油戰，遠因則是美股已走了相當長的多頭，本來就到了該修正的時間點，肺炎疫情只是推了懸崖邊的美股一把。對川普而言，美股現在修正不是一個好時機，因為今年他要拚連任，經濟牌是他主打的政績之一，美股青筍筍，選情自然也難樂觀。