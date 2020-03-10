美股、疫情、油價之亂 其實還是人心亂
新冠肺炎、油價崩跌這兩隻黑天鵝造成的全球股災，讓美股開盤重挫，竟啟動了熔斷機制，三大指數暫停交易15分鐘。市場慘狀讓政府官員繃緊神經。然而，如何化解人們焦慮不安，重啟正常交流與生活，才是世界各國政府的最大挑戰。
武漢包機 亂世中的好消息
在一片壞消息裡，武漢包機露出曙光，絕對是個好消息。華航與東航的安排，象徵了兩岸面對疫情能有務實進展，至少透露面對嚴峻的兩岸情勢，不會是絕對不可觸的「鐵板一塊」，可以在主權等政治象徵爭議裡，找出「求同存異」的互動之道，這道門打得開，表示兩岸互動也會有轉機。國民黨江啟臣主席上任首日，抛出兩岸共識說法，或許正是兩岸可以重新思考互動新模式的開始。
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