【2/27聯合晚報】陳時中仍是一級開設指揮官 有人忘記要承擔？

爭論了許久，行政院長蘇貞昌今天終於宣布，中央流行疫情指揮中心提升為一級開設；但最令人不解的是，仍然是由陳時中擔任指揮官。這項如此重大的決定，最後結果可能會大打折扣。

防疫升級 各種爭論仍無解

過去的討論點主要有二，其一是台灣到底有無社區感染，其二是陳時中一度在國人面前落淚，外界擔心他壓力太大，而且防疫工作早已涉及跨部會，恐怕非陳時中可以勝任。

今天上午，中央流行疫情指揮中心雖提升為一級開設，但上述的兩個爭論，還是沒有答案。

因為根據行政院會的開會情況，陳時中建議一級開設的原因，是行政院會陸續通過紓困條例與特別預算，資源整合將是下一階段的重要挑戰，需要跨部會協調；因此，蘇貞昌聽取建議後，同意升高為一級開設。

只不過，確診案32印尼籍女看護，傳出曾在兩家醫院擔任看護，還有假日搭大眾交通工具到南部，疫情是否有破口，台灣是否邁入社區感染，截至目前為止，外界依然沒有答案。

媽祖遶境 早非單純防疫問題

另方面，防疫準備工作早已超越陳時中的層級，像這兩天媽祖遶境活動吵翻天，已不單純是防疫問題，還牽扯到政治攻防、地方派系與區域經濟等，這絕非陳時中的專業和強項能應付；同樣地，關於口罩的生產、調度，學校何時開學、停班停課的認定，也不是衛福部長的業務範圍。

根據我國法令規定，中央流行疫情指揮中心一級開設後，確實可由行政院長指派指揮官，所以今天蘇貞昌依法繼續讓陳時中站在第一線，只是陳時中真能應付？還是忘記有其他人可以承擔？或是害怕想起來必須要承擔？