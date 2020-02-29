【2/26聯合報】首例小學生確診 校園拉警報

面對開學大挑戰，所有地方首長無不嚴陣以待，悶了好久的孩子，即使戴上口罩，也忙著要和好同學們在操場上玩耍，這是回復正常生活的第一步。各級學校和家長都有應戰的焦慮與準備，該回到正軌的事還是得做。

該來的還是躲不掉，最小的確診案例是無症狀的學童，不能參加開學，還因到過補習班，將使得不同校同學都得因而隔離十四天，讓新北市如臨大敵。世衛說大流行還沒來，政府紓困準備得快上路，立法院通過紓困條例，總統馬上簽署，還把筆送給了陳時中，作足了政治秀，也多了個「民主效率」的政治詞彙。

三月鬧媽祖 防疫大考驗

民眾越不安，向神明祈福的心越強烈，偏偏韓國、香港都是宗教群聚使疫情難控，更讓「三月鬧媽祖」成為防疫單位的大考驗。內政部長精神喊話，公衛學者緊急叫停，就看宮廟主事者能不能和神明共參，讓宗教與防疫能找到妥善的平衡點，別讓遶境成為病毒的溫床。

告別布萊恩 回味籃球神話

國家在防疫，國民黨卻還在打內戰，金溥聰爭論黨籍問題還沒平息，中常會還有政治較勁。台中和中央的角力也沒完，從環保署撤中火處分到交通部打主燈官司，台中市政府和中央角力還有得拚，只是疫情當前，這樣權力爭衡的政治戲不會有人關心。反而是告別布萊恩的追思會，讓人們還記得小飛俠的好，回味籃球場上永流傳的奇蹟與神話，還能在滾滾疫情焦慮裡，找回些振奮人心的訊息。