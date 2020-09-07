艦隊無用論再起！海軍巡防艦造艦恐未開工先夭折？
海軍新一代4500噸巡防艦造艦案，因中科院研發巡防艦戰系的迅聯案進度落後，影響全案進度，使得造艦工程幾度延後，最近軍方盛傳「艦隊無用論」，認為使用反艦飛彈以岸制海即可，不需要那麼多巡防艦，軍方似有調整造艦案的發展，讓海軍非常困擾。上周某晚國防部長嚴德發曾向蔡英文總統提出報告，軍方內部盛傳是與巡防艦造艦案有關，海軍主管造艦相關人士擔憂，已經延宕數年的造艦案，未來是否仍能如期開工。
「艦隊無用論」從馬時代一路傳到蔡時代
蔡英文總統上任前，軍方已經出現海軍艦隊無用論，而有推動建造微型飛彈快艇的規畫，當時被另一派人士譏為是自殺飛彈快艇，他們認為台灣四面環海，怎麼可能不建立海軍艦隊戰力，光靠近岸的小噸位飛彈快艇，不足以對抗共軍艦艇來犯。
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