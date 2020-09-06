【光武揭密5】滇緬異域娘子軍 回首50年夢與陌生又嚮往的「祖國」

聯合報 / 記者程嘉文
光武部隊三大隊的女性幹部，攝於某次康樂表演前。記者程嘉文／翻攝
光武部隊三大隊的女性幹部，攝於某次康樂表演前。記者程嘉文／翻攝

1949年中華民國政府退守台灣，雲南地區國軍退入緬、泰、寮邊境，經歷1953與1961年兩次大撤退，國防部情報局1965年起再派出幹部在泰緬與中國邊境的「1920工作區」，成立代號「光武」的游擊武裝部隊。情報局1920區長龐靖宇少將曾說「光武第一至五大隊約4000餘人」，後來擔任副局長的翁衍慶等人估計，同一時間最大兵力，應在2000人至3000人間。乍看人數不多，但在各方勢力三不管的邊區，仍然是十分可觀的武力。

光武部隊的成員，雖包括由台灣派往的幹部，但絕大多數仍是當地招募而來。這些從中國大陸流亡到緬甸的僑胞青年，也因為從軍而徹底改變了一生。

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【光武揭密5】滇緬異域娘子軍 回首50年夢與陌生又嚮往的「祖國」

1949年中華民國政府退守台灣，雲南地區國軍退入緬、泰、寮邊境，經歷1953與1961年兩次大撤退，國防部情報局1965年起再派出幹部在泰緬與中國邊境的「1920工作區」，成立代號「光武」的游擊武裝部隊。情報局1920區長龐靖宇少將曾說「光武第一至五大隊約4000餘人」，後來擔任副局長的翁衍慶等人估計，同一時間最大兵力，應在2000人至3000人間。乍看人數不多，但在各方勢力三不管的邊區，仍然是十分可觀的武力。

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