館長案槍手只是犧牲打？行家斷言：這盤棋已死局

聯合報 / 記者張宏業
網紅「館長」陳之漢槍擊案疑點眾多，熟悉道上開黑槍模式的人士指出，整件事已在槍手劉丞浩（中）身上設下斷點，恐難有真相。圖／聯合報系資料照片
網紅「館長」陳之漢槍擊案疑點眾多，熟悉道上開黑槍模式的人士指出，整件事已在槍手劉丞浩（中）身上設下斷點，恐難有真相。圖／聯合報系資料照片

網紅「館長陳之漢槍擊案疑點眾多，告訴代理人、前立委黃國昌質疑幕後有藏鏡人下指導棋，也有傳聞指向竹聯幫和堂執行「生死籤」，熟悉道上開黑槍模式的人士指出，即便真有影武者暗中操盤，整件事已在槍手劉丞浩身上設下斷點，就算警方有本事突破劉的心防，線索也只到中間人為止，想揪出真正主謀，難如登天，「這盤棋已是死局，難有真相。」

槍手犧牲打 犯案風格接近外省掛？

消息人士說，依照劉丞浩投案過程與警詢內容來看，此槍擊案比較像外省掛作風，因為外省掛堂口多、幫眾多，有的是人可以「犧牲打」，所以傳統上外省掛開槍後，槍手大多會去投案，希望案情就此打住；反觀本省掛槍手都是訓練過的菁英，槍擊後多潛逃海外，讓警方找不到人。

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槍擊 館長 竹聯幫 陳之漢

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網紅「館長」陳之漢槍擊案疑點眾多，告訴代理人、前立委黃國昌質疑幕後有藏鏡人下指導棋，也有傳聞指向竹聯幫和堂執行「生死籤」，熟悉道上開黑槍模式的人士指出，即便真有影武者暗中操盤，整件事已在槍手劉丞浩身上設下斷點，就算警方有本事突破劉的心防，線索也只到中間人為止，想揪出真正主謀，難如登天，「這盤棋已是死局，難有真相。」

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