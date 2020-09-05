勞保改革砍年金 前局長：若訂樓地板門檻將是大災難
勞保年金改革方案雖然尚未正式出爐，但初步方向將調降每年所得替代率到1.3%，意味月領年金必定縮水，因此各方也提出是否比照軍公教年改方案，設定樓地板門檻（即一定年金以下不降給付率）。勞保局前局長石發基表示，樓地板訂太高或太低，都有問題；是針對已領年金者或未來都適用，也有爭議，「如果要訂，絕對是個大災難」。學者也說，基本保障的線很難畫，難度非常高。
3年前的軍公教年改，由於原本受惠的退休軍公教人員享有18%高優惠福利，改革難度極高，政府為了減輕阻力，避免被剝奪感過大，並保障相對弱勢者退休生活不受影響，最後通過的公教人員及軍人年改方案都訂有「樓地板門檻」，也就是年改方案上路後，退休所得在一定金額以下不受影響，其中公務人員是3萬2160元，軍人年改則訂在3萬8990元。
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