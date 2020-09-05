擋「小明」的藏鏡人是誰？ 知情人士：就是蘇貞昌

勞保年金改革方向曝光。據了解，勞動部工作坊的學者專家對勞保的每年所得替代率從1.55%降到1.3%，已有大致共識，並以未來不增加新的債務前提下（凍結舊債），溯及既往，亦即現在已經請領年金的133萬餘人，也全部一體適用，如此不但衡平費率可以大幅下降到11%左右，且可確保勞保制度再撐25年以上。但政府如何處理累計的龐大潛藏債務，將是最大難題。

2020-09-04 17:33