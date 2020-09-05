擋「小明」的藏鏡人是誰？ 知情人士：就是蘇貞昌
中央流行疫情指揮中心今年2月6日起暫緩中國大陸人士來台，被稱為「小明」的陸配子女因此滯留大陸，有家歸不得，整個學期無法上學，直到8月19日開放高中以下境外生、24日開放大學境外生返台，「小明」半年多的波折才算落幕，一位知情人士透露，一直從中作梗不願讓小明回台的幕後藏鏡人不是別人，就是行政院長蘇貞昌。
「國籍自己擔」 陳時中背決策黑鍋
這位在疫情期間即不斷關注小明的權益與動向，並清楚掌握內情的人士說，2月12日疫情指揮中心指揮官陳時中否決陸委會主委陳明通提出的小明方案，說出「自己選擇的國籍自己承擔」，不過，那句話只是一句不經意的說法，陳時中其實是背了黑鍋。
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