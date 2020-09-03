【國門危機3】風機扯上桃機飛安！麗威槓民航局 卡在5大癥結

北台灣第一個離岸風電計畫「桃園離岸風力發電廠興建計畫」，上周被能源局駁回籌設許可，是第一個通過環評被駁回的風電案。提出該計畫的達德能能源集團子公司麗威風力發電公司不滿民航局以「飛安」為由阻擋開發，上午開記者會出面指「飛安是假議題」，並指民航局於法無據；此例也凸顯「一個政府、多套標準」下所產生的扞格。

達德：箭在弦上才發現民航局反對

達德能源集團執行董事歐貝合信3日透過視訊，表示該案已與承包商簽約、融資圈也展開合作，根據國內外專家研究，顯示離岸風機對飛安完全不會有影響，「計畫已箭在弦上，現在才發現民航局反對籌設許可，讓我們非常意外和震驚。」