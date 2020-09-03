【國門危機3】風機扯上桃機飛安！麗威槓民航局 卡在5大癥結

聯合報 / 記者侯俐安
達德能源董事長王雲怡（右）、技術總監林世豪（左）召開「飛安是假議題」記者會，提出4家評估單位證實桃園機場運作不受離岸風場影響，指出11項證據證明離岸風場完全不影響飛安。記者林俊良／攝影
達德能源董事長王雲怡（右）、技術總監林世豪（左）召開「飛安是假議題」記者會，提出4家評估單位證實桃園機場運作不受離岸風場影響，指出11項證據證明離岸風場完全不影響飛安。記者林俊良／攝影

北台灣第一個離岸風電計畫「桃園離岸風力發電廠興建計畫」，上周被能源局駁回籌設許可，是第一個通過環評被駁回的風電案。提出該計畫的達德能能源集團子公司麗威風力發電公司不滿民航局以「飛安」為由阻擋開發，上午開記者會出面指「飛安是假議題」，並指民航局於法無據；此例也凸顯「一個政府、多套標準」下所產生的扞格。

達德：箭在弦上才發現民航局反對

達德能源集團執行董事歐貝合信3日透過視訊，表示該案已與承包商簽約、融資圈也展開合作，根據國內外專家研究，顯示離岸風機對飛安完全不會有影響，「計畫已箭在弦上，現在才發現民航局反對籌設許可，讓我們非常意外和震驚。」

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

民航局 飛安 桃園機場 風電

相關新聞

【永慈艦退役／下】美國為何回頭用木材造艦 掃雷、獵雷有何不一樣？

永慈軍艦與三艘姊妹艦永陽、永固、永德，最大特色是船身用木材打造。她們在中華民國海軍史上，也是最後一批木製軍艦。從19世紀後半以來，軍艦就已改由鋼鐵打造，為何到第二次大戰後，美國又回頭以木材建艦？ 另外，近年國內與水雷艦艇相關最大新聞，當屬慶富造船廠弊案，使海軍自製6艘獵雷艦計畫胎死腹中。所謂獵雷艦，與永慈艦所屬的掃雷艦，兩者有什麼不一樣？

【國門危機3】風機扯上桃機飛安！麗威槓民航局 卡在5大癥結

北台灣第一個離岸風電計畫「桃園離岸風力發電廠興建計畫」，上周被能源局駁回籌設許可，是第一個通過環評被駁回的風電案。提出該計畫的達德能能源集團子公司麗威風力發電公司不滿民航局以「飛安」為由阻擋開發，上午開記者會出面指「飛安是假議題」，並指民航局於法無據；此例也凸顯「一個政府、多套標準」下所產生的扞格。

【老K找出路／下】國民黨力擋萊劑美豬 遍地烽火戰線延長到明年元旦

蔡政府開放含萊克多巴胺美豬進口，相較昔日民進黨在野時的戰力，不少人批評國民黨表現太軟，挨批「天上掉下來這麼大一把槍都不會用」。國民黨決定拉高抗爭強度，將發動全面抗爭到明年1月，不排除由黨主席江啟臣親率豬農到農委會抗議，並將結合執政縣市把戰線延長到明年元旦，從地方到中央，遍地烽火，與蔡政府進行長期抗戰。

【老K找出路／中】弱勢黨主席面臨最大挫敗？江啟臣：曾感心有餘力不足

國民黨在總統大選落敗後，更面臨黨產會清算，黨主席江啟臣臨危承擔，堪稱「最弱勢的黨主席」，上任不到半年，接連遭遇兩次選舉挫敗，據了解，高雄市前市長韓國瑜被罷免當天，江啟臣一度想要辭去主席，後來提名李眉蓁補選再敗北，也曾傳出倦勤。江啟臣接受本報專訪坦言，確實感到「心有餘而力不足」，話鋒一轉，他說「但我現在是留下來，國民黨目前最重要的是活下來！ 」

【老K找出路／上】國民黨改革及兩岸論述出爐 江啟臣親拆三大引信

歷時半年討論的國民黨「黨務八大革新」及「兩岸三大主張」案出爐，今天中常會通過後，將在周日召開的全代會議決，其中被視為可能引發全代會爭議及黨內路線之爭的兩岸論述、黨代表改造及黨產歸零三大議題，最後定案版本都已將引信拆除，重中之重的兩岸論述，確定「基於中華民國憲法的九二共識」，強調「沒有一中各表，就沒有九二共識」。

新黨家變！政治路線爆內亂 王炳忠挨批像共匪

新黨黨主席郁慕明卸任，最近由吳成典接任黨主席。不料，新舊黨主席交替之際，新黨又生家變，為了新黨路線，兩派人馬大亂鬥。新黨內部開會時，一位新黨顧問指責王炳忠像是共匪，新黨新任秘書長潘懷宗與基層座談時，也重彈冷戰老調，要拿起武器捍衛中華民國，與中華民國共存亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。