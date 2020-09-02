【老K找出路／中】弱勢黨主席面臨最大挫敗？江啟臣：曾感心有餘力不足

聯合報 / 記者陳洛薇
國民黨主席江啟臣上會期在立法院，率領黨籍立委同志在議場抗爭杯葛監察院人事案。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣上會期在立法院，率領黨籍立委同志在議場抗爭杯葛監察院人事案。圖／聯合報系資料照片

國民黨在總統大選落敗後，更面臨黨產會清算，黨主席江啟臣臨危承擔，堪稱「最弱勢的黨主席」，上任不到半年，接連遭遇兩次選舉挫敗，據了解，高雄市前市長韓國瑜被罷免當天，江啟臣一度想要辭去主席，後來提名李眉蓁補選再敗北，也曾傳出倦勤。江啟臣接受本報專訪坦言，確實感到「心有餘而力不足」，話鋒一轉，他說「但我現在是留下來，國民黨目前最重要的是活下來！ 」

「國民黨目前最重要的是活下來」

江啟臣的任期到明年5月，是否爭取連任黨主席？江啟臣表示，現在談這個太早，他一向只想著把眼前的事做好，眼前的事做不好，談別的都沒什麼用。

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