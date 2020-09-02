【老K找出路／中】弱勢黨主席面臨最大挫敗？江啟臣：曾感心有餘力不足

國民黨在總統大選落敗後，更面臨黨產會清算，黨主席江啟臣臨危承擔，堪稱「最弱勢的黨主席」，上任不到半年，接連遭遇兩次選舉挫敗，據了解，高雄市前市長韓國瑜被罷免當天，江啟臣一度想要辭去主席，後來提名李眉蓁補選再敗北，也曾傳出倦勤。江啟臣接受本報專訪坦言，確實感到「心有餘而力不足」，話鋒一轉，他說「但我現在是留下來，國民黨目前最重要的是活下來！ 」

2020-09-02 13:30