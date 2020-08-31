新黨家變！政治路線爆內亂 王炳忠挨批像共匪

聯合報 / 記者高凌雲
新黨一場內部開會時，有顧問指責王炳忠（右）像共匪，新黨全委會委員林明正（左）則起身反擊，黨內路線之爭再起。圖／聯合報系資料照片
新黨一場內部開會時，有顧問指責王炳忠（右）像共匪，新黨全委會委員林明正（左）則起身反擊，黨內路線之爭再起。圖／聯合報系資料照片

新黨黨主席郁慕明卸任，最近由吳成典接任黨主席。不料，新舊黨主席交替之際，新黨又生家變，為了新黨路線，兩派人馬大亂鬥。新黨內部開會時，一位新黨顧問指責王炳忠像是共匪，新黨新任秘書長潘懷宗與基層座談時，也重彈冷戰老調，反對兩岸統一，要拿起武器捍衛中華民國，與中華民國共存亡。

新黨顧問批王炳忠 林明正起身反擊

新黨全委會最近開會時，新黨顧問張德麟指責王炳忠讓人感覺到像是共匪，王炳忠開記者會，他就接到電話，抱怨說「怎麼找這麼親共的人出來」，他還表示，就算大陸14億人都支持新黨，新黨在台灣還是沒票，這些請大家考慮一下。

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