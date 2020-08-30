【永慈艦退役1】360VR／先遣7勇士赴美接艦帶信用卡就衝 苦撐待援只剩千元

即將在9月1日除役的永慈軍艦，前身是美國海軍掃雷艦，目前泊靠高雄港新濱碼頭。8月27日，在中央氣象局發布警報的滂沱大雨中，幾名中年漢子登上永慈艦。他們不忘多年海上生涯的習慣，在梯口向艦艉國旗行舉手禮，才踏上原木拼成的甲板。

360VR／永慈艦除役前最後巡禮 在今年9月1日永慈艦正式除役前，海軍邀請當年的先遣接艦軍官，在永慈艦做除役前的最後巡禮，重溫當年的情境。聯合報這次也使用VR全景拍攝，讀者可以自由的轉動手機，或是使用游標移動畫面。建議使用頭戴式顯示器，可以獲得最好的觀賞效果，欣賞永慈軍艦的全貌，以及在她身上的動人故事。