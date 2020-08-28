台美一搭一唱 開放美豬、美牛早有端倪
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今午邀集民進黨全體立委餐敘，與會立委證實，政府決心要「解決」美豬、美牛進口問題，果然蔡總統下午就親上火線說明。據了解，部分立委對於這項「突如其來」的重要政策感到震驚，府院原想先和豬農溝通再對外宣布，但最後改採「先斬後奏」，再由行政部門向豬農溝通，以免夜長夢多。
府院「先斬後奏」 為貿易協定搬障礙
蔡總統拍板開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛政策，表示意在掃除台灣的貿易障礙。事實上，台美遲遲無法洽簽自由貿易協定，美豬美牛進口卡關確實是重要因素，從近來蔡總統與美方對於經貿議題的發言，也不難看出政府將進一步開放美豬、美牛進口的端倪。
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