國共徐蚌會戰動用化武？ 蔣中正檔案揭密事件全貌

聯合報 / 記者高凌雲
1948年底，國共徐蚌會戰，國軍大敗。這場關鍵戰役中雙方有無使用化學武器，多年來引起許多討論。圖為徐蚌會戰戰場一角。新華社檔案照片
1948年底，國共徐蚌會戰，國軍大敗。這場關鍵戰役中雙方有無使用化學武器，多年來引起許多討論。圖為徐蚌會戰戰場一角。新華社檔案照片

徐蚌會戰（中國大陸稱淮海戰役）是國共內戰最大一場一激戰，雙方投入百萬官兵一決死戰，在這場關鍵戰役中，雙方有無使用化學武器，多年來引起許多討論。隨著史料公開，兄弟鬩牆使用化學武器的爭論，大致有完整面貌。過去國民政府黃維兵團被指控對共軍使用化學武器，對比蔣中正總統檔案事略稿本，也可發現共軍用從國軍部隊虜獲的化學彈藥，反過來攻擊國軍，造成9個團官兵傷亡。

徐蚌會戰始自1948年11月6日，11月7日是周日、農曆立冬。根據蔣中正總統檔案事略稿本記載，蔣中正這位虔誠基督徒，上午還與宋美齡一起去了基督凱歌堂參與禮拜；下午審閱戰報，知隴海路共軍已向我進犯，此即徐州會戰開始。

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