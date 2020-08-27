「安心國旅補助」政院加碼跳票 「蘇卡龍」陰謀論再起

聯合報 / 記者侯俐安
林佳龍（右）接任交通部長後，與行政院長蘇貞昌（左）之間，「蘇龍」緊張關係從人事、預算都能看見端倪。圖／聯合報系資料照片
林佳龍（右）接任交通部長後，與行政院長蘇貞昌（左）之間，「蘇龍」緊張關係從人事、預算都能看見端倪。圖／聯合報系資料照片

交通部39億元「安心國旅補助」至8月中旬只剩3億元，行政院今雖表示已盤點紓困2.0預算還有10多億元可先支應，仍只能撐到9月底，讓配合政府「分流」出遊的民眾罵翻，旅行業者也跳腳。據了解，行政院長蘇貞昌早在6月11日安心旅遊在行政院院會報告時，口頭承諾加碼20億元，交通部長林佳龍才在6月中喊出「安心旅遊加碼20億」、「補助持續到10月底」。如今政策轉彎加碼跳票，也讓「蘇卡龍」的傳聞再起。

「蘇龍」緊張關係 人事預算都能見端倪

林佳龍接任交通部長後，「蘇龍」緊張關係從人事、預算都能看見端倪。林佳龍上任後，多名過去他在台中市府的班底也陸續進駐交通部和所屬單位，讓蘇貞昌對「龍家班」官員毫不手軟，先是去年4月視察苗栗鐵路一村時，當眾酸剛上任的台鐵局副局長馮輝昇「連當鐵路局副局長的人都沒聽過（鐵路局歷史），怎麼會愛惜？」，還當眾制止正跟人交談的馮輝昇，要他「你要聽我講比較好」，絲毫不留情面。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

林佳龍 行政院 觀光局 蘇貞昌

相關新聞

「安心國旅補助」政院加碼跳票 「蘇卡龍」陰謀論再起

交通部39億元「安心國旅補助」至8月中旬只剩3億元，行政院今雖表示已盤點紓困2.0預算還有10多億元可先支應，仍只能撐到9月底，讓配合政府「分流」出遊的民眾罵翻，旅行業者也跳腳。據了解，行政院長蘇貞昌早在6月11日安心旅遊在行政院院會報告時，口頭承諾加碼20億元，交通部長林佳龍才在6月中喊出「安心旅遊加碼20億」、「補助持續到10月底」。如今政策轉彎加碼跳票，也讓「蘇卡龍」的傳聞再起。

小編猝死…打造公部門政治網紅 背後多少血淚

新北市金山區公所臉書小編陳嘉緯在家猝死，原因為何迄今仍未明朗。事實上，臉書已成為政治人物、公家機關的「重要配置」，但責任制工時長，事情無所不包，薪水卻低得可憐……

台船連年虧損還想增資 獅子大開口讓沈榮津感到驚人

台船高層最近親自向行政院副院長沈榮津溝通，爭取行政院同意台船增資，行政院內部對於台船增資態度保留，知情人士表示，台船增資效益不明，台船近兩年來已經數度增資，又有軍方標案支撐，仍然產生虧損，顯示台船對增資的效益無法掌握，但是這次台船獅子大開口要求增資100億元，這麼龐大的金額，在民間募資很難辦到，若要從政府方面找錢，這數字就太高了。

桃園離岸風機闖過環評仍因飛安被駁 麗威擬訴願或提告

蔡政府推動離岸風電遇障礙，麗威風力發電公司「桃園離岸風力發電廠興建計畫」，2017年7月通過環保署環評大會審查，但民航局連四年表態衝擊飛安「不宜設置」，中華電信也以風機位址會影響海纜反對，但計畫仍持續。本報上周報導此亂象後，能源局今天證實，昨已駁回麗威籌設許可，成為國內第一個通過環評卻被駁回的離岸風電案。

【錄音風暴2】失望黨內缺乏溝通 黃國昌飆罵小綠派都把砲口對內

「國昌錄音」事件持續延燒，本報取得未經剪接錄音檔。時代力量前黨主席黃國昌除了批評苗栗縣議員曾玟學等人，在音檔中也表示，期望黨內對決策會上可能有爭議議題，能先有更多溝通，可惜未果。黃國昌也飆罵黨內「小綠派」，認為時代力量在外很辛苦，就是因為從政同志都在砲自己黨中央，把自己凌駕黨之上。

【錄音風暴1】揭黃國昌想選總統 還說上辯論台蔡英文會很挫

「國昌錄音」事件持續延燒，本報取得未經剪接錄音檔。音檔中，時代力量前黨主席黃國昌除了批評苗栗縣議員曾玟學等人，也提及，如果要讓時代力量存活下來，想透過發臉書和時力講，「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」。黃國昌說，「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會挫到什麼程度」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。