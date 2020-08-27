「安心國旅補助」政院加碼跳票 「蘇卡龍」陰謀論再起

交通部39億元「安心國旅補助」至8月中旬只剩3億元，行政院今雖表示已盤點紓困2.0預算還有10多億元可先支應，仍只能撐到9月底，讓配合政府「分流」出遊的民眾罵翻，旅行業者也跳腳。據了解，行政院長蘇貞昌早在6月11日安心旅遊在行政院院會報告時，口頭承諾加碼20億元，交通部長林佳龍才在6月中喊出「安心旅遊加碼20億」、「補助持續到10月底」。如今政策轉彎加碼跳票，也讓「蘇卡龍」的傳聞再起。

「蘇龍」緊張關係 人事預算都能見端倪

林佳龍接任交通部長後，「蘇龍」緊張關係從人事、預算都能看見端倪。林佳龍上任後，多名過去他在台中市府的班底也陸續進駐交通部和所屬單位，讓蘇貞昌對「龍家班」官員毫不手軟，先是去年4月視察苗栗鐵路一村時，當眾酸剛上任的台鐵局副局長馮輝昇「連當鐵路局副局長的人都沒聽過（鐵路局歷史），怎麼會愛惜？」，還當眾制止正跟人交談的馮輝昇，要他「你要聽我講比較好」，絲毫不留情面。