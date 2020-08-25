【錄音風暴1】揭黃國昌想選總統 還說上辯論台蔡英文會很挫

「國昌錄音」事件持續延燒，本報取得未經剪接錄音檔。音檔中，時代力量前黨主席黃國昌除了批評苗栗縣議員曾玟學等人，也提及，如果要讓時代力量存活下來，想透過發臉書和時力講，「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」。黃國昌說，「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會挫到什麼程度」。

「國昌錄音」雖經剪接 實為同一場合錄音

據了解，臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」所揭露的「國昌錄音」雖經剪接，實為同一場合錄音，本報取得剪接前的音檔。該談話時間在去年十月，正值2020總統大選期間，由於當時時力手握一張2020總統大選門票，是否會使用、誰來使用當時在黨內都引發討論，會中也對總統大選交換意見。