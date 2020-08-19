【1450吞台鐵5】全面檢討採購法！工程會：重新檢視評選小組「紅線」
民進黨「標案家天下」事件持續延燒，文化總會副秘書長李厚慶疑因未利益迴避，行政院公共工程委員會上午開會，一致通過將李厚慶從工程會的採購名單專家學者資料庫除名。行政院政務委員、工程會主委吳澤成接受本報訪問表示，將全面檢討「政府採購法」，將從評委的選擇、教育、把關三階段檢討，並重新檢視評委與採購案間的「紅線」，避免徇私。
李厚慶遭永久除名「沒有人會再用他」
李厚慶疑因參與故宮標案未利益迴避，本月初遭行政院公共工程委員會「移離」採購名單專家學者資料庫，工程會上午開會正式通過。遭除名後，政府採購案的外聘評委雖然還是能找李厚慶，不過吳澤成直言，「但沒有人會再用他了」，還反問記者「要是你，你敢嗎？」
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