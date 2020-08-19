【1450吞台鐵5】全面檢討採購法！工程會：重新檢視評選小組「紅線」

聯合報 / 記者侯俐安
工程會主委吳澤成（圖）表示將全面檢討「政府採購法」，從評委的選擇、教育、把關三階段檢討，並重新檢視評委與採購案間的「紅線」，避免徇私。圖／聯合報系資料照片
工程會主委吳澤成（圖）表示將全面檢討「政府採購法」，從評委的選擇、教育、把關三階段檢討，並重新檢視評委與採購案間的「紅線」，避免徇私。圖／聯合報系資料照片

民進黨「標案家天下」事件持續延燒，文化總會副秘書長李厚慶疑因未利益迴避，行政院公共工程委員會上午開會，一致通過將李厚慶從工程會的採購名單專家學者資料庫除名。行政院政務委員、工程會主委吳澤成接受本報訪問表示，將全面檢討「政府採購法」，將從評委的選擇、教育、把關三階段檢討，並重新檢視評委與採購案間的「紅線」，避免徇私。

李厚慶遭永久除名「沒有人會再用他」

李厚慶疑因參與故宮標案未利益迴避，本月初遭行政院公共工程委員會「移離」採購名單專家學者資料庫，工程會上午開會正式通過。遭除名後，政府採購案的外聘評委雖然還是能找李厚慶，不過吳澤成直言，「但沒有人會再用他了」，還反問記者「要是你，你敢嗎？」

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

吳澤成 李厚慶 台鐵

相關新聞

【1450吞台鐵4】台鐵「美學小組」變御用評委？標案上到下頻見固定班底

聯合報月初報導民進黨「標案家天下」，去年捲入「1450網軍事件」的「春露有限公司」進軍台鐵。台鐵人士透露，政府採購案除了「御用評委」無所不在，台鐵也出現自家「御用美學評委」，去年一年共參與10個標案、總額達7500萬元，且半數以上是首度嘗試的行銷案、品牌案。這些標案從評委、得標廠商甚至下包商，都能看見他們的身影。

【1450吞台鐵5】全面檢討採購法！工程會：重新檢視評選小組「紅線」

民進黨「標案家天下」事件持續延燒，文化總會副秘書長李厚慶疑因未利益迴避，行政院公共工程委員會上午開會，一致通過將李厚慶從工程會的採購名單專家學者資料庫除名。行政院政務委員、工程會主委吳澤成接受本報訪問表示，將全面檢討「政府採購法」，將從評委的選擇、教育、把關三階段檢討，並重新檢視評委與採購案間的「紅線」，避免徇私。

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

考試院的許多新官還沒有上任，就開始搶官舍，讓公務員非常難為。某些新科考試委員為了早日住進考試委員官舍，要求考試院提早安排他們入住，但是現任考試委員即使卸任後，還可以有一段緩衝時間遷出，新科考試委員希望尚未就任前的8月，就要住進官舍，考試院基層抱怨，這樣不合理的要求，不是要把現任考試委員趕出去，然後讓還沒上任的考試委員住嗎？怎麼會有這麼跋扈而不懂規矩的考試委員呢？

【國門危機1】桃機工程堆積土方影響飛安？ 機師：低空亂流增加逾百次

桃園國際機場北跑道正在整修，預計月底將可完工重啟，不過卻有華航機師反映，桃機在第三航廈開工後，因環評承諾土方不外運，2017年開始，大量土方堆置在桃機北跑道旁，已有兩、三層樓高，導致飛機下降時接近地面氣流變亂。

教育部一紙查樹種公文 山區、市區學校教師「認樹」兩樣情

國中小教師行政負擔大，公文、調查、評鑑龐雜，每年暑假都造成行政大逃亡，不少學校才剛換一批行政新手，最近又陷入「樹種調查」的行政深淵。

國民黨黨內互打 意外揭露羅智強「藍營最強募款王」

國民黨上周爆出「黨內互打」風波，革命實踐研究院長、台北市議員羅智強遭匿名指控「把千萬募款當自己的小金庫」。羅智強隨即在第一時間反駁，但也意外揭露他超強的募款能力。總計台北市議員選舉和擔任革實院長，羅智強就募款約3000萬元。羅智強說，募款來源主要是他的「百萬粉絲團」，募款的要訣是「要讓捐款者知道捐款的價值在哪」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。