官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍
考試院的許多新官還沒有上任，就開始搶官舍，讓公務員非常難為。某些新科考試委員為了早日住進考試委員官舍，要求考試院提早安排他們入住，但是現任考試委員即使卸任後，還可以有一段緩衝時間遷出，新科考試委員希望尚未就任前的8月，就要住進官舍，考試院基層抱怨，這樣不合理的要求，不是要把現任考試委員趕出去，然後讓還沒上任的考試委員住嗎？怎麼會有這麼跋扈而不懂規矩的考試委員呢？
現任考試委員有2個月緩衝時間搬離官舍
現任考試委員8月31日任期屆滿，立法院剛剛通過同意權的新科考試委員，共有九位，雖然都號稱是學界、政界菁英，但是某些考試委員還沒有上任，行事作風就惹出爭議。有考試委員希望他們上任前，可以在8月先入住官舍，因為現任考試委員任期還沒有屆滿，因此沒有空房，就算是現任考試委員任期屆滿，現行法規允許他們有兩個月緩衝時間，搬離官舍。
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