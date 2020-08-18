【國門危機1】桃機工程堆積土方影響飛安？ 機師：低空亂流增加逾百次

聯合報 / 記者侯俐安
桃機在第三航廈開工後，因環評承諾土方不外運，2017年開始，土方堆置在桃機北跑道旁，已有兩、三層樓高，有機師反應飛機下降時接近地面氣流變亂。圖／讀者提供
桃機在第三航廈開工後，因環評承諾土方不外運，2017年開始，土方堆置在桃機北跑道旁，已有兩、三層樓高，有機師反應飛機下降時接近地面氣流變亂。圖／讀者提供

桃園國際機場北跑道正在整修，預計月底將可完工重啟，不過卻有華航機師反映，桃機在第三航廈開工後，因環評承諾土方不外運，2017年開始，大量土方堆置在桃機北跑道旁，已有兩、三層樓高，導致飛機下降時接近地面氣流變亂。

運安會：若有明確資料 會進一步調查

桃機公司表示，未接獲機師反映，但會進一步查證釐清。由於前年底曾發生華航貨機返台降落時，在跑道頭提前落地事件。國家運輸安全調查委員會事後調查認定是機師違失，針對有機師提出土堆可能導致冬季風大時出現不穩定低空氣流的說法，運安會主委楊宏智表示，假如有明確的資料，將進一步調查。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

機師 桃機 機場 華航

相關新聞

教育部一紙查樹種公文 山區、市區學校教師「認樹」兩樣情

國中小教師行政負擔大，公文、調查、評鑑龐雜，每年暑假都造成行政大逃亡，不少學校才剛換一批行政新手，最近又陷入「樹種調查」的行政深淵。

【國門危機1】桃機工程堆積土方影響飛安？ 機師：低空亂流增加逾百次

桃園國際機場北跑道正在整修，預計月底將可完工重啟，不過卻有華航機師反映，桃機在第三航廈開工後，因環評承諾土方不外運，2017年開始，大量土方堆置在桃機北跑道旁，已有兩、三層樓高，導致飛機下降時接近地面氣流變亂。

國民黨黨內互打 意外揭露羅智強「藍營最強募款王」

國民黨上周爆出「黨內互打」風波，革命實踐研究院長、台北市議員羅智強遭匿名指控「把千萬募款當自己的小金庫」。羅智強隨即在第一時間反駁，但也意外揭露他超強的募款能力。總計台北市議員選舉和擔任革實院長，羅智強就募款約3000萬元。羅智強說，募款來源主要是他的「百萬粉絲團」，募款的要訣是「要讓捐款者知道捐款的價值在哪」。

【聽障溝通路4】1位女大生的小小善心 在各國掀起「透明浪潮」

透明口罩最早的構想，來自美國女大學生艾希莉．勞倫斯（Ashley Lawrence），今年3月新冠肺炎疫情期間，主修聽障教育的勞倫斯，關心聽障者處境，在家跟媽媽一起手工縫製出一款透明口罩，打算免費提供聽障者索取。

【聽障溝通路3】「聽障女兒是禮物」她奔走催生透明口罩除溝通障礙

蒲公英聽語協會理事長謝莉芳說，女兒是老天送給她最棒的禮物，原本在知名法律事務所工作，女兒1歲半那年還不會叫爸媽，就醫發現有先天性極重度聽損。辭去工作陪女兒復健，並成為聽語教師，考上語言治療師，後來創辦協會、催生透明口罩，都是為聽障者掃除溝通的障礙。

抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件

今年是抗戰勝利75周年，日本在1945年8月15日由裕仁天皇發表終戰詔書，早在天皇宣布之前的13日，日本中國派遣軍總司令岡村寧次已指派羚山崎到上海與周佛海會面，岡村請周轉達投降條件，一旦接到天皇命令，日軍絕不反抗天皇命令，在華派遣軍只能將武器交與蔣中正，不將武器交與英美。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。