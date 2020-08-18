【國門危機1】桃機工程堆積土方影響飛安？ 機師：低空亂流增加逾百次

桃園國際機場北跑道正在整修，預計月底將可完工重啟，不過卻有華航機師反映，桃機在第三航廈開工後，因環評承諾土方不外運，2017年開始，大量土方堆置在桃機北跑道旁，已有兩、三層樓高，導致飛機下降時接近地面氣流變亂。

運安會：若有明確資料 會進一步調查

桃機公司表示，未接獲機師反映，但會進一步查證釐清。由於前年底曾發生華航貨機返台降落時，在跑道頭提前落地事件。國家運輸安全調查委員會事後調查認定是機師違失，針對有機師提出土堆可能導致冬季風大時出現不穩定低空氣流的說法，運安會主委楊宏智表示，假如有明確的資料，將進一步調查。