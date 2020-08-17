國民黨黨內互打 意外揭露羅智強「藍營最強募款王」

聯合報 / 記者李光儀
台北市議員羅智強募款能力超強，總計台北市議員選舉和擔任革實院長任內就募款約3000萬元。圖／聯合報系資料照片
台北市議員羅智強募款能力超強，總計台北市議員選舉和擔任革實院長任內就募款約3000萬元。圖／聯合報系資料照片

國民黨上周爆出「黨內互打」風波，革命實踐研究院長、台北市議員羅智強遭匿名指控「把千萬募款當自己的小金庫」。羅智強隨即在第一時間反駁，但也意外揭露他超強的募款能力。總計台北市議員選舉和擔任革實院長，羅智強就募款約3000萬元。羅智強說，募款來源主要是他的「百萬粉絲團」，募款的要訣是「要讓捐款者知道捐款的價值在哪」。

遭控千萬募款當小金庫 羅反批對方是臥底

江啟臣就任國民黨主席後，隨即任命羅智強擔任革實院院長，負責國民黨人才培訓和論述工作。由於國民黨經費困窘，羅智強3月上任時便與江啟臣達成共識，未來革實院的開支，都由羅自行募款支應。當時江與羅還一同舉行「羅智強革實院三箭，不支薪、捐80萬、募1000萬」記者會，羅智強當時宣示，不僅不領薪水，還拋磚引玉捐了80萬給革實院。

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羅智強 募款 韓國瑜 盧秀燕

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