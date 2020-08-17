國民黨黨內互打 意外揭露羅智強「藍營最強募款王」

國民黨上周爆出「黨內互打」風波，革命實踐研究院長、台北市議員羅智強遭匿名指控「把千萬募款當自己的小金庫」。羅智強隨即在第一時間反駁，但也意外揭露他超強的募款能力。總計台北市議員選舉和擔任革實院長，羅智強就募款約3000萬元。羅智強說，募款來源主要是他的「百萬粉絲團」，募款的要訣是「要讓捐款者知道捐款的價值在哪」。

2020-08-17 14:30