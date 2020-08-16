【聽障溝通路3】「聽障女兒是禮物」她奔走催生透明口罩除溝通障礙

聯合報 / 記者洪敬浤
蒲公英聽語協會理事長謝莉芳（右），為先天聽損的女兒考取語言治療師執照，並成立蒲公英聽語協會，幫助更多聽損兒。圖／聯合報系資料照片
蒲公英聽語協會理事長謝莉芳（右），為先天聽損的女兒考取語言治療師執照，並成立蒲公英聽語協會，幫助更多聽損兒。圖／聯合報系資料照片

蒲公英聽語協會理事長謝莉芳說，女兒是老天送給她最棒的禮物，原本在知名法律事務所工作，女兒1歲半那年還不會叫爸媽，就醫發現有先天性極重度聽損。辭去工作陪女兒復健，並成為聽語教師，考上語言治療師，後來創辦協會、催生透明口罩，都是為聽障者掃除溝通的障礙。

辭職陪伴女兒早療 改變她的一生

謝莉芳的家族沒有聽損病史，女兒的重度聽損，讓她不知所措，但她告訴自己不要絕望。拜科技之賜，女兒2歲裝上電子耳，她辭職帶女兒積極早療，每周一次到婦聯聽障文教基金會，接受一對一的聽語復健課程，在家與女兒相處時，也設法提供女兒語言訓練。謝莉芳在女兒上幼兒園時，受訓成為聽語教師，之後更取得語言治療師證照，女兒的遭遇，改變了她的人生。

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