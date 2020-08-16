抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件

聯合報 / 記者高凌雲
1945年9月9日的南京受降典禮，日本駐華派遣軍總司令岡村寧次簽署降書後，由參謀長小林淺三郎（右）呈遞給何應欽（左）。 圖／國防部提供
1945年9月9日的南京受降典禮，日本駐華派遣軍總司令岡村寧次簽署降書後，由參謀長小林淺三郎（右）呈遞給何應欽（左）。 圖／國防部提供

今年是抗戰勝利75周年，日本在1945年8月15日由裕仁天皇發表終戰詔書，早在天皇宣布之前的13日，日本中國派遣軍總司令岡村寧次已指派羚山崎到上海與周佛海會面，岡村請周轉達投降條件，一旦接到天皇命令，日軍絕不反抗天皇命令，在華派遣軍只能將武器交與蔣中正，不將武器交與英美。

傳出日本投降 蔣2度請官員「送走」墨大使

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