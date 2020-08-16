抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件
今年是抗戰勝利75周年，日本在1945年8月15日由裕仁天皇發表終戰詔書，早在天皇宣布之前的13日，日本中國派遣軍總司令岡村寧次已指派羚山崎到上海與周佛海會面，岡村請周轉達投降條件，一旦接到天皇命令，日軍絕不反抗天皇命令，在華派遣軍只能將武器交與蔣中正，不將武器交與英美。
傳出日本投降 蔣2度請官員「送走」墨大使
美國連續投擲兩枚原子彈後，日本官方在8月10日第一次宣布接受波茨坦宣言的投降條件，但天皇尚未宣布。根據蔣中正總統檔案事略稿本記載，蔣中正當天晚上8時聽到美軍總部的歡呼聲，繼之以爆竹聲，始知日本政府宣布除保持天皇尊嚴之外，其餘照中美英柏林公報條件投降。當晚蔣中正宴請墨西哥駐華大使，傳出日本投降後，蔣中正抱怨墨西哥大使不識體統，糾纏談話不休，蔣中正請外交部次長兩次叮囑墨西哥大使離去，這位大使才願意離開。這時蔣中正立刻舉行軍事幹部開會，研討後續事宜。
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