【聽障溝通路2】防疫國家隊投入研發 能看見嘴型的幸福口罩

新冠肺炎疫情期間，人人戴上口罩防疫自保，只剩一雙眼睛，看不到臉上表情。但對聽障者來說，口罩遮住的，不只是喜怒哀樂，更是交談溝通的重要線索，因為比手語必須看對方的表情，戴助聽器、人工電子耳的人，也需要讀對方的唇型輔助。人口一罩的疫情時代，阻擋了病毒，卻罩住聽障者的溝通路。

2020-08-16 08:00