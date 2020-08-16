【聽障溝通路2】防疫國家隊投入研發 能看見嘴型的幸福口罩
台灣口罩國家隊最近默默促成研發透明口罩的美事，總指揮紡織產業綜合研究所是推手，口罩廠「台灣康匠」身先士卒；台灣康匠總經理陳勇志一肩扛下這項使命，源自一杯手搖飲，希望一片小小的口罩，能傳遞社會關懷弱勢的溫暖。
康匠拿出樣品 讓聽語協會很感動
紡織所產品部主任黃博雄接到蒲公英協會理事長謝莉芳陳情，認為應該幫聽障者解決口罩罩住面部表情及唇語的難題。他找上業界暱稱「勇哥」的陳勇志幫忙，陳想都沒想，一口就答應，7月中旬碰面討論，當時有4個聽障孩子到場，陳勇志拿出手工打樣的幾款透明口罩，讓之前四處碰壁的謝莉芳，感動得快掉下淚來。
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