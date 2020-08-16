【聽障溝通路2】防疫國家隊投入研發 能看見嘴型的幸福口罩

聯合報 / 記者蔡容喬洪敬浤
在聽障者團體請命下，台灣口罩大廠康匠願意投入透明口罩研發。圖／台灣康匠提供
在聽障者團體請命下，台灣口罩大廠康匠願意投入透明口罩研發。圖／台灣康匠提供

台灣口罩國家隊最近默默促成研發透明口罩的美事，總指揮紡織產業綜合研究所是推手，口罩廠「台灣康匠」身先士卒；台灣康匠總經理陳勇志一肩扛下這項使命，源自一杯手搖飲，希望一片小小的口罩，能傳遞社會關懷弱勢的溫暖。

康匠拿出樣品 讓聽語協會很感動

紡織所產品部主任黃博雄接到蒲公英協會理事長謝莉芳陳情，認為應該幫聽障者解決口罩罩住面部表情及唇語的難題。他找上業界暱稱「勇哥」的陳勇志幫忙，陳想都沒想，一口就答應，7月中旬碰面討論，當時有4個聽障孩子到場，陳勇志拿出手工打樣的幾款透明口罩，讓之前四處碰壁的謝莉芳，感動得快掉下淚來。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

口罩 愛心

相關新聞

【聽障溝通路2】防疫國家隊投入研發 能看見嘴型的幸福口罩

台灣口罩國家隊最近默默促成研發透明口罩的美事，總指揮紡織產業綜合研究所是推手，口罩廠「台灣康匠」身先士卒；台灣康匠總經理陳勇志一肩扛下這項使命，源自一杯手搖飲，希望一片小小的口罩，能傳遞社會關懷弱勢的溫暖。

【聽障溝通路1】戴上口罩、少了唇型 他們進入無聲世界

新冠肺炎疫情期間，人人戴上口罩防疫自保，只剩一雙眼睛，看不到臉上表情。但對聽障者來說，口罩遮住的，不只是喜怒哀樂，更是交談溝通的重要線索，因為比手語必須看對方的表情，戴助聽器、人工電子耳的人，也需要讀對方的唇型輔助。人口一罩的疫情時代，阻擋了病毒，卻罩住聽障者的溝通路。

去年立院公聽會前 李恆隆與翁家曾找某集團金援但破局

SOGO股權案發生李恆隆行賄立委案，統領百貨總經理翁華利也涉案，200萬元交保。知情人士說，去年立法院為李恆隆舉行公司法公聽會前不久，李恆隆與翁家人士曾經與某集團接觸，爭取對方提供巨額活動經費，最後因該集團不願介入這起股權爭議，李恆隆沒有獲得更多銀彈支援。

【廢試院啟動3】黃榮村盼管案裂痕盡快撫平 否則高教難往前走

將在9月上任的準考試院長黃榮村曾在「卡管事件」時，直言「能退讓的是政府，不可能叫大學退讓」；事隔兩年，黃榮村提到台大卻面露憂心。他表示，要盡快撫平「裂痕」 ，疤痕一定存在，但不能一直有裂痕，這樣台灣高教不能正常運作。

【廢試院啟動2】黃榮村考慮3小時就接考試院「文官不要太多政治」

「做公共事務一定要無私為公」，準考試院長黃榮村表示，文官一定要有行政倫理，不要用太多政治傾向。他從政務委員、教育部長、中國醫藥大學校長，就任新職幾乎都是「單槍匹馬」，沒有帶過自己人，到新的地方後再看看誰能用，很快地團隊就會建立起來；「你用了就是你的人，不用就是路人甲。」

【廢試院啟動1】黃榮村「3步棋」修法 讓國考接地氣、文官有尊嚴

以黑馬之姿接任考試院長，黃榮村對自己可能是「末代院長」，一派坦然。他接受本報專訪時表示，去考試院的任務就像「圍棋對弈」，謹慎「布局」、「中盤」改革、優雅「收官」。他強調「因為末代的責任更為重大，我才要來。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。