去年立院公聽會前 李恆隆與翁家曾找某集團金援但破局

「做公共事務一定要無私為公」，準考試院長黃榮村表示，文官一定要有行政倫理，不要用太多政治傾向。他從政務委員、教育部長、中國醫藥大學校長，就任新職幾乎都是「單槍匹馬」，沒有帶過自己人，到新的地方後再看看誰能用，很快地團隊就會建立起來；「你用了就是你的人，不用就是路人甲。」

2020-08-14 15:08