去年立院公聽會前 李恆隆與翁家曾找某集團金援但破局

聯合報 / 記者高凌雲
知情人士說，去年立法院舉行公司法公聽會前不久，太平洋流通前董事長李恆隆爭取某集團提供巨額活動經費，但該集團最後不願介入。圖／聯合報系資料照片
知情人士說，去年立法院舉行公司法公聽會前不久，太平洋流通前董事長李恆隆爭取某集團提供巨額活動經費，但該集團最後不願介入。圖／聯合報系資料照片

SOGO股權案發生李恆隆行賄立委案，統領百貨總經理翁華利也涉案，200萬元交保。知情人士說，去年立法院為李恆隆舉行公司法公聽會前不久，李恆隆與翁家人士曾經與某集團接觸，爭取對方提供巨額活動經費，最後因該集團不願介入這起股權爭議，李恆隆沒有獲得更多銀彈支援。

修法後仍失利 李恆隆不放棄再覓銀彈

多年來，李恆隆積極透過各種管道，運作立委介入SOGO股權爭議，其中關鍵案情立法院三讀通過公司法修正案是在2018年7月，但因為新修訂的法律，仍然無助於李恆隆爭取SOGO股權，李恆隆不放棄運作，各方四處尋求奧援，畢竟SOGO百貨的經營，牽涉龐大利益，應該可以找到其他有力人士支持。

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