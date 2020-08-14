【廢試院啟動3】黃榮村盼管案裂痕盡快撫平 否則高教難往前走
將在9月上任的準考試院長黃榮村曾在「卡管事件」時，直言「能退讓的是政府，不可能叫大學退讓」；事隔兩年，黃榮村提到台大卻面露憂心。他表示，要盡快撫平「裂痕」 ，疤痕一定存在，但不能一直有裂痕，這樣台灣高教不能正常運作。
「當年的管案真的太辛苦」疤痕一定存在
黃榮村曾在台大任教多年，他說，台大現在有這個高度和位置，是「因人而貴」，還是「人因這個位置而貴」？除了已故的前校長傅斯年，台大什麼時候「因人而貴」？台大校長的社會地位一直很高，台大也是高教龍頭，但重點在台大，不在人。台大校長必須帶領台灣社會進步，「如果不知道怎麼做的時候，就回去看看歷史怎麼做吧。」
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