【廢試院啟動2】黃榮村考慮3小時就接考試院「文官不要太多政治」
「做公共事務一定要無私為公」，準考試院長黃榮村表示，文官一定要有行政倫理，不要用太多政治傾向。他從政務委員、教育部長、中國醫藥大學校長，就任新職幾乎都是「單槍匹馬」，沒有帶過自己人，到新的地方後再看看誰能用，很快地團隊就會建立起來；「你用了就是你的人，不用就是路人甲。」
黃榮村2004年卸下教育部長至今16年，3年前從中國醫藥大學退休後， 原想逍遙於政黨鬥爭之外，專心教育公共事務。但這次接到徵詢他出任考試院長的電話後，「考慮3小時便答應了」。他說，考試院現階段的基本精神就是要改革和精進，多次進出學界和政壇，「挑戰不可能的任務」一直是過去十幾年最常做的事情。
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