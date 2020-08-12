【1450吞台鐵3】台鐵、農委會時隔3年心有靈犀？ 標案11段文字100%相同
本報上周揭露，去年捲入農委會「1450網軍事件」的春露有限公司，去年底和今年中，半年內兩度得標台鐵局標案、豪吞台鐵1549萬元。台鐵稱一切合法，不過記者進一步追查發現，台鐵去年底首度開標600萬元的「工程建設暨政策網路行銷」的勞務採購契約，與3年前農委會開出的「新農業政策多元傳播案」服務需求書，有11段文字高度雷同，兩案得標廠商春露、樂齊，更曾被立委踢爆是同家公司。
本會改本局 其他都剪下-貼上？
比較台鐵「工程建設暨政策網路行銷」標案，台鐵開出的「勞務採購契約」，針對圖文、影音宣傳製作規格，與2017年農委會為「新農業政策多元傳播案」開出的「服務建議書」，有11段文字，除了「本會」改成「本局」，100％相同。
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