【1450吞台鐵3】台鐵、農委會時隔3年心有靈犀？ 標案11段文字100%相同

台東縣前縣長黃健庭被蔡英文總統提名為監察院副院長風波，迄今已近兩個月。如今監院新人事都已就任，黃健庭也回歸平民生活。談到監院風波，黃健庭說，自己退出後「兩天就放下了」；至於下一步，他不排除再投入選舉，並直言台北市是他最有淵源的地方，而且台北有很大的進步空間。但是不是真的會參選，他說「交給上帝做決定」。

2020-08-11 20:27