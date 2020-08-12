【1450吞台鐵3】台鐵、農委會時隔3年心有靈犀？ 標案11段文字100%相同

聯合報 / 記者侯俐安
本報追查發現，台鐵去年底的「工程建設暨政策網路行銷」的勞務採購契約，與3年前農委會的「新農業政策多元傳播案」服務需求書，有11段文字高度雷同。圖／聯合報系資料照片
本報追查發現，台鐵去年底的「工程建設暨政策網路行銷」的勞務採購契約，與3年前農委會的「新農業政策多元傳播案」服務需求書，有11段文字高度雷同。圖／聯合報系資料照片

本報上周揭露，去年捲入農委會「1450網軍事件」的春露有限公司，去年底和今年中，半年內兩度得標台鐵局標案、豪吞台鐵1549萬元。台鐵稱一切合法，不過記者進一步追查發現，台鐵去年底首度開標600萬元的「工程建設暨政策網路行銷」的勞務採購契約，與3年前農委會開出的「新農業政策多元傳播案」服務需求書，有11段文字高度雷同，兩案得標廠商春露、樂齊，更曾被立委踢爆是同家公司。

本會改本局 其他都剪下-貼上？

比較台鐵「工程建設暨政策網路行銷」標案，台鐵開出的「勞務採購契約」，針對圖文、影音宣傳製作規格，與2017年農委會為「新農業政策多元傳播案」開出的「服務建議書」，有11段文字，除了「本會」改成「本局」，100％相同。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

台鐵 農委會

相關新聞

【1450吞台鐵3】台鐵、農委會時隔3年心有靈犀？ 標案11段文字100%相同

本報上周揭露，去年捲入農委會「1450網軍事件」的春露有限公司，去年底和今年中，半年內兩度得標台鐵局標案、豪吞台鐵1549萬元。台鐵稱一切合法，不過記者進一步追查發現，台鐵去年底首度開標600萬元的「工程建設暨政策網路行銷」的勞務採購契約，與3年前農委會開出的「新農業政策多元傳播案」服務需求書，有11段文字高度雷同，兩案得標廠商春露、樂齊，更曾被立委踢爆是同家公司。

監院風波後 黃健庭下一步…瞄準北市長？

台東縣前縣長黃健庭被蔡英文總統提名為監察院副院長風波，迄今已近兩個月。如今監院新人事都已就任，黃健庭也回歸平民生活。談到監院風波，黃健庭說，自己退出後「兩天就放下了」；至於下一步，他不排除再投入選舉，並直言台北市是他最有淵源的地方，而且台北有很大的進步空間。但是不是真的會參選，他說「交給上帝做決定」。

政府監控記者招式多 扮醫材業務闖診間、吸收同業當間諜

民進黨立委范雲宣稱曾被國民黨政府當局監控八年，近期發生新聞記者遭到民進黨政府監聽，當事人收到監聽通知書，才發現已被調查局與警政署監控他們與外界通聯。政府藉公權力影響新聞自由，早是公開的秘密，多年來記者成為政府監聽與掌握的對象，許多資深記者都有相同經驗。

孫立人攝影官轉戰新聞界 與香港「五億探長」熟到打麻將

在國共內戰中率領新一軍戰功彪炳的將軍孫立人，一度又因捲入匪諜案遭軟禁，他後半生戎馬生涯有賴攝影官羅超群記錄保存，留下許多珍貴照片史料。1954年孫立人轉任總統府參軍長，羅超群繼續在陸軍任職，直到1960年退伍，轉至僑委會旗下的僑光社，又當了十多年攝影記者，因緣際會與電影大亨陸運濤、「五億探長」本尊呂樂有深厚交情。

不敗將軍孫立人帥照能流傳至今 都因當年攝影官狸貓換太子

孫立人（1900年~1990年）畢業於美國維吉尼亞軍校，抗戰時率軍入緬，於仁安羌搭救英軍，此後在印度由美方軍援成立新一軍，反攻緬甸大破日軍。國共內戰初期，新一軍曾在東北戰場擊退林彪。此後大陸局勢土崩瓦解，他在台訓練的新軍，成為政府手頭少數的本錢。1950年，蔣中正總統復行視事，任命他擔任陸軍總司令，權傾一時。

【先領先贏2】羨慕鐵飯碗先結清舊制 民間勞工為何這麼難？

經濟部所屬四大國營事業、8000多名勞退舊制轉新制的員工，可自7月起開始辦理舊制年資結清，平均每人約可領到370萬元退休金，羨煞不少勞工。國營事業員工可享如此待遇，目前民間企業約有56萬餘名一樣保留舊制轉新制的勞工，為何享受不到？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。