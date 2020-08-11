監院風波後 黃健庭下一步…瞄準北市長？

台東縣前縣長黃健庭被蔡英文總統提名為監察院副院長風波，迄今已近兩個月。如今監院新人事都已就任，黃健庭也回歸平民生活。談到監院風波，黃健庭說，自己退出後「兩天就放下了」；至於下一步，他不排除再投入選舉，並直言台北市是他最有淵源的地方，而且台北有很大的進步空間。但是不是真的會參選，他說「交給上帝做決定」。

監院副院長提名風波 兩天就放下

雖然卸下台東縣長職務，這一年來關於黃健庭的政治新聞卻從未中斷。從國民黨前主席吳敦義有意列他為不分區立委，到郭台銘找他搭檔選總統副總統，再到高雄市長韓國瑜視他為補選備胎，邀他到高雄當副市長，再到國民黨主席江啟臣就任後，一度找他擔任國民黨秘書長，每次都引起政壇矚目。