政府監控記者招式多 扮醫材業務闖診間、吸收同業當間諜

民進黨立委范雲宣稱曾被國民黨政府當局監控八年，近期發生新聞記者遭到民進黨政府監聽，當事人收到監聽通知書，才發現已被調查局與警政署監控他們與外界通聯。政府藉公權力影響新聞自由，早是公開的秘密，多年來記者成為政府監聽與掌握的對象，許多資深記者都有相同經驗。

政府掌握記者動態，無所不用其極，某位相當有影響力的資深記者，有一年為了私人事情，飛往美國旅行，途經西雅圖再到紐約，馬上引起國安單位懷疑，對方懷疑記者跑去西雅圖，是否與台灣的某些採購新聞有關，擔心他去挖到什麼獨家新聞，透過各種接觸管道，調查這位資深記者訪美目的與動機，最後發現其實只是單純的旅行，是烏龍一場。