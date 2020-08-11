政府監控記者招式多 扮醫材業務闖診間、吸收同業當間諜
民進黨立委范雲宣稱曾被國民黨政府當局監控八年，近期發生新聞記者遭到民進黨政府監聽，當事人收到監聽通知書，才發現已被調查局與警政署監控他們與外界通聯。政府藉公權力影響新聞自由，早是公開的秘密，多年來記者成為政府監聽與掌握的對象，許多資深記者都有相同經驗。
政府掌握記者動態，無所不用其極，某位相當有影響力的資深記者，有一年為了私人事情，飛往美國旅行，途經西雅圖再到紐約，馬上引起國安單位懷疑，對方懷疑記者跑去西雅圖，是否與台灣的某些採購新聞有關，擔心他去挖到什麼獨家新聞，透過各種接觸管道，調查這位資深記者訪美目的與動機，最後發現其實只是單純的旅行，是烏龍一場。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言