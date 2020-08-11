孫立人攝影官轉戰新聞界 與香港「五億探長」熟到打麻將
在國共內戰中率領新一軍戰功彪炳的將軍孫立人，一度又因捲入匪諜案遭軟禁，他後半生戎馬生涯有賴攝影官羅超群記錄保存，留下許多珍貴照片史料。1954年孫立人轉任總統府參軍長，羅超群繼續在陸軍任職，直到1960年退伍，轉至僑委會旗下的僑光社，又當了十多年攝影記者，因緣際會與電影大亨陸運濤、「五億探長」本尊呂樂有深厚交情。
羅超群卸攝影官 轉任僑光社當攝影記者
羅超群的兒子羅廣仁說，當時僑委會委員長鄭彥棻與父親是舊識，又是廣東同鄉，因此安排他到麾下工作。否則以父親和孫立人的關係，想在當時新聞界謀職，恐怕不易。
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